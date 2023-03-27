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В Азербайджане устранены некоторые ограничения в особом карантинном режиме

В Азербайджане устранены некоторые ограничения в особом карантинном режиме Кабинет министров Азербайджана принял решение о дополнительных мерах по снятию некоторых ограничений в особом карантинном режиме в стране.
Внутренняя политика
27 марта 2023 г. 15:36
В Азербайджане устранены некоторые ограничения в особом карантинном режиме

Кабинет министров Азербайджана принял решение о дополнительных мерах по снятию некоторых ограничений в особом карантинном режиме в стране.

Как сообщает Report, документ подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, установлено, что с 06:00 28 марта 2023 года всем гражданам иностранных государств, а также лицам без гражданства будет разрешен въезд и выезд из Азербайджанской Республики посредством воздушного транспорта.

От требования наличия паспорта COVID-19 (документа, подтверждающего полную вакцинацию против COVID-19 или иммунитет после выздоровления от COVID-19) освобождаются: граждане иностранных государств, а также лица без гражданства при въезде в Азербайджанскую Республику; для посещения мест проведения торжественных мероприятий, спортивно-оздоровительных объектов, крупных торговых центров, объектов общественного питания, гостиниц, на междугородних (межрайонных) транспортных маршрутах и в других местах, где было установлено такое требование).

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Версия на английском языке Azerbaijan lifts some restrictions of special quarantine regime
Версия на азербайджанском языке Xüsusi karantin rejimində bəzi məhdudiyyətlər aradan qaldırılıb

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