В Азербайджане устранены некоторые ограничения в особом карантинном режиме

Кабинет министров Азербайджана принял решение о дополнительных мерах по снятию некоторых ограничений в особом карантинном режиме в стране.

Кабинет министров Азербайджана принял решение о дополнительных мерах по снятию некоторых ограничений в особом карантинном режиме в стране.

Как сообщает Report, документ подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, установлено, что с 06:00 28 марта 2023 года всем гражданам иностранных государств, а также лицам без гражданства будет разрешен въезд и выезд из Азербайджанской Республики посредством воздушного транспорта.

От требования наличия паспорта COVID-19 (документа, подтверждающего полную вакцинацию против COVID-19 или иммунитет после выздоровления от COVID-19) освобождаются: граждане иностранных государств, а также лица без гражданства при въезде в Азербайджанскую Республику; для посещения мест проведения торжественных мероприятий, спортивно-оздоровительных объектов, крупных торговых центров, объектов общественного питания, гостиниц, на междугородних (межрайонных) транспортных маршрутах и в других местах, где было установлено такое требование).