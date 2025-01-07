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В Азербайджане установлены госпошлины за подачу заявлений, связанных с арбитражем

В Азербайджане установлены госпошлины за подачу заявлений, связанных с арбитражем 15:52
Внутренняя политика
7 января 2025 г. 16:15
В Азербайджане установлены госпошлины за подачу заявлений, связанных с арбитражем

В Азербайджане определены размеры государственных пошлин за подачу заявлений, связанных с арбитражем.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев утвердил изменения в пяти кодексах и шести законах в связи с исполнением закона "Об арбитраже".

В рамках изменений в законе "О государственной пошлине" установлены следующие размеры пошлин: за подачу заявления об осуществлении функций содействия арбитражу - 100 манатов, за подачу заявления о признании и исполнении решений арбитражных судов о временных обеспечительных мерах - 50 манатов.

За подачу заявления об отмене решений арбитражных судов необходимо будет выплачивать госпошлину в размере 100 манатов, а за подачу заявления об обеспечении принудительного исполнения решений местных арбитражных судов — 50 манатов.

Пошлина за подачу заявления о признании и исполнении решений иностранных арбитражных судов составит 100 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Arbitrajla əlaqədar ərizələrə görə dövlət rüsumları müəyyənləşib

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