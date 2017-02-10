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    В Азербайджане устанавливается сумма платежа за участие в тестовых экзаменах

    Тарифному совету предоставлен 15-дневный срок

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о некоторых вопросах, связанных с деятельностью Государственного экзаменационного центра.

    Как сообщает Report, документ подписан в целях обеспечения деятельности Государственного экзаменационного центра Азербайджанской Республики.

    Согласно распоряжению, Тарифному (ценовому) совету Азербайджанской Республики поручено в 15-дневный срок установить сумму платежа за участие в экзаменах, связанных с приемом студентов в средние специальные учебные заведения, на ступени бакалавриата и магистратуры (основного образования и резидентуры по медицинскому образованию) высшего образования в вузах, ступень магистратуры Национальной академии наук Азербайджана, тестовых экзаменах по государственной службе (приему на государственную службу и продолжению деятельности на государственной службе) и проинформировать президента Азербайджанской Республики.

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