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В Азербайджане усилен контроль над детскими учреждениями

В Азербайджане усилен контроль над детскими учреждениями
Внутренняя политика
24 декабря 2024 г. 17:48
В Азербайджане усилен контроль над детскими учреждениями

В государственных и частных детских учреждениях услуги приведены в соответствие с требованиями к качеству услуг, установленными соответствующим органом исполнительной власти.

Как сообщает Report, это стало возможным благодаря утвержденным президентом Ильхамом Алиевым изменениям в закон "О правах ребенка".

Согласно изменениям, соответствующий орган исполнительной власти будет определять критерии мониторинга соблюдения прав детей во всех сферах. Эти требования охватят такие аспекты, как организация услуг, условия проживания, питание, охрана здоровья, обучение, воспитание и досуг в детских учреждениях.

Контроль за выполнением этих норм будет осуществляться в рамках "Порядка государственного контроля за реализацией прав ребенка".


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Версия на азербайджанском языке Dövlət və özəl uşaq müəssisələrinə nəzarət artırılıb

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