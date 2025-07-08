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В Азербайджане упрощен процесс размещения акций госкомпаний

В Азербайджане упрощен процесс размещения акций госкомпаний В Азербайджане упрощен процесс размещения акций государственных компаний.
Внутренняя политика
8 июля 2025 г. 17:27
В Азербайджане упрощен процесс размещения акций госкомпаний

В Азербайджане упрощен процесс размещения акций государственных компаний.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев утвердил соответствующие поправки в закон "О рынке ценных бумаг".

В соответствии с поправками, в случае приобретения новых акций государственных акционерных обществ государственными органами (учреждениями) или иными акционерными обществами, все акции которых принадлежат государству, данные ценные бумаги будут считаться размещенными с момента государственной регистрации их эмиссии Центральным банком Азербайджана.

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