В Азербайджане упрощен процесс размещения акций госкомпаний

В Азербайджане упрощен процесс размещения акций государственных компаний.

В Азербайджане упрощен процесс размещения акций государственных компаний.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев утвердил соответствующие поправки в закон "О рынке ценных бумаг".

В соответствии с поправками, в случае приобретения новых акций государственных акционерных обществ государственными органами (учреждениями) или иными акционерными обществами, все акции которых принадлежат государству, данные ценные бумаги будут считаться размещенными с момента государственной регистрации их эмиссии Центральным банком Азербайджана.