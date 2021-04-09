В Азербайджане упрощена процедура усыновления детей родственниками

Ряд процедур не будет применяться по отношению к родственникам

Президент Ильхам Алиев подписал закон "О внесении изменений в Семейный кодекс Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, согласно утвержденным поправкам, следующие процедуры не будут применяться по отношению к родственникам, желающим усыновить (удочерить) детей, оставшихся без попечения родителей:

- привлечение к тренингам лица (лиц), желающего усыновить (удочерить) ребенка;

- выбор ребенка, подходящего для усыновителя и выбор родителя, подходящего для усыновляемого ребенка;

- организация свидания лица (лиц), желающего усыновить (удочерить) с усыновляемым ребенком в учреждении, где находится ребенок;

- размещение усыновляемого ребенка в доме усыновителя на испытательный срок.

В отношении родственников остается в силе процедура проведения собеседования соответствующим органом исполнительной власти за период не более 1 года с лицом (лицами), желающими усыновить ребенка.