В Азербайджане ухудшатся погодные условия

В Азербайджане объявлено предупреждение об ухудшении погодных условий.

В Азербайджане объявлено предупреждение об ухудшении погодных условий.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

С вечера 5 июня до утра 6 июня в Баку и на Абшероне ожидается похолодание, порывы северо-западного ветра составят 15-18 м/с, с усилениями до 20 м/с.

С вечера 5 июня до утра 7 июня в северных и западных районах ожидаются дожди и грозы, местами осадки примут интенсивный характер. Западный ветер местами усилится до 20-25 м/с.