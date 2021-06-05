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В Азербайджане ухудшатся погодные условия

В Азербайджане ухудшатся погодные условия В Азербайджане объявлено предупреждение об ухудшении погодных условий.
Внутренняя политика
5 июня 2021 г. 13:15
В Азербайджане ухудшатся погодные условия

В Азербайджане объявлено предупреждение об ухудшении погодных условий.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

С вечера 5 июня до утра 6 июня в Баку и на Абшероне ожидается похолодание, порывы северо-западного ветра составят 15-18 м/с, с усилениями до 20 м/с.

С вечера 5 июня до утра 7 июня в северных и западных районах ожидаются дожди и грозы, местами осадки примут интенсивный характер. Западный ветер местами усилится до 20-25 м/с.

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