В Азербайджане учреждены профессиональные праздники сотрудников трех госучреждений

В Азербайджане учреждены профессиональные праздники сотрудников трех госучреждений

В Азербайджане учреждены профессиональные праздники сотрудников трех государственных учреждений.

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Согласно документу, 23 августа ежегодно будет отмечаться профессиональный праздник сотрудников Службы безопасности президента Азербайджанской Республики.

Кроме того, 26 сентября профессиональный праздник будут отмечать сотрудники Государственной службы специальной связи и информационной безопасности, а 16 марта – Государственного агентства по охране стратегических объектов.