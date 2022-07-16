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В Азербайджане учреждена юбилейная медаль 

В Азербайджане учреждена юбилейная медаль  Учреждена юбилейная медаль Азербайджанской Республики.
Внутренняя политика
16 июля 2022 г. 18:45
В Азербайджане учреждена юбилейная медаль 
Ильхам Алиев

Учреждена юбилейная медаль Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, это подтверждено подписанным президентом Ильхамом Алиевым законом “О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики ”Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики “ в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики "К 20-летию учреждения института уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана (2002-2022)".

В соответствии с законом, утверждено “Положение о юбилейной медали Азербайджанской Республики "К 20-летию учреждения института уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана (2002-2022)". В то же время утверждено описание юбилейной медали Азербайджанской Республики "К 20-летию учреждения института уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана (2002-2022)".

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