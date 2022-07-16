В Азербайджане учреждена юбилейная медаль

Учреждена юбилейная медаль Азербайджанской Республики.

Учреждена юбилейная медаль Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, это подтверждено подписанным президентом Ильхамом Алиевым законом “О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики ”Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики “ в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики "К 20-летию учреждения института уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана (2002-2022)".

В соответствии с законом, утверждено “Положение о юбилейной медали Азербайджанской Республики "К 20-летию учреждения института уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана (2002-2022)". В то же время утверждено описание юбилейной медали Азербайджанской Республики "К 20-летию учреждения института уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана (2002-2022)".