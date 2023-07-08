В Азербайджане учреждена программа "Международный образовательный грант имени Гейдара Алиева"

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение "Об учреждении программы "Международный образовательный грант имени Гейдара Алиева".

Учреждена программа "Международный образовательный грант имени Гейдара Алиева".

Как сообщает Report , президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал соответствующее Распоряжение.

Согласно Распоряжению, программа "Международный образовательный грант имени Гейдара Алиева" учреждается для обучения на подготовительных курсах, ступенях бакалавриата (основного (базового высшего) медицинского образования), магистратуры (резидентуры), докторантуры высших учебных заведений Азербайджанской Республики в соответствии с языком обучения граждан стран-членов Организации исламского сотрудничества, Движения неприсоединения, стран, входящих в группу Малых островных развивающихся государств, стран, где проживают народы и национальные меньшинства, связанные с нашим народом этническими, историческими и культурными узами.

Устанавливается, что образовательный грант, учрежденный частью 1 настоящего Распоряжения, предоставляется на 5 (пять) лет начиная с 2024-2025 учебного года по 100 грантов на обучение ежегодно, включает плату за обучение за счет Азербайджанской Республики, расходы на визу, регистрацию, проживание в общежитии или аренду жилья, ежедневное питание, обеспечение учебной литературой, пользование транспортом (кроме услуг такси), коммунальные расходы, расходы на медицинскую помощь и поездку лиц, которые получат образовательный грант, в свои страны один раз в год.

Кабинету Министров Азербайджанской Республики поручено в двухмесячный срок утвердить порядок предоставления "Международного образовательного гранта имени Гейдара Алиева" и сумму данного образовательного гранта и проинформировать президента Азербайджанской Республики, а также решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики совместно с Министерством науки и образования Азербайджанской Республики поручено ежегодно не позднее 1 мая определять квоты для предоставления образовательных грантов по пунктам 1.1-1.4 настоящего Распоряжения (в том числе квоты по странам), критерии отбора кандидатов и на основании этого – список лиц, которые получат образовательный грант.

Министерству науки и образования Азербайджанской Республики поручено установить по списку, определенному в соответствии с частью 4 настоящего Распоряжения, высшие учебные заведения Азербайджанской Республики, в которых будут обучаться иностранцы, и начиная с 2024-2025 учебного года обеспечить выплату данным высшим учебным заведениям из государственного бюджета Азербайджанской Республики расходов, предусмотренных в пункте 2.2 настоящего Распоряжения.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено принять необходимые меры по предусмотрению в проекте государственного бюджета по соответствующим годам средств, требуемых для финансирования расходов, предусмотренных в пункте 2.2 настоящего Распоряжения.