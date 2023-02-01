О нас

В Азербайджане учреждена должность уполномоченного по этике

В Азербайджане учреждена должность уполномоченного по этике В государственных органах Азербайджана учреждена должность уполномоченного по этике, ответственного за соблюдение правил этического поведения, просвещение в этой области и разрешение споров.
Внутренняя политика
1 февраля 2023 г. 17:44
В Азербайджане учреждена должность уполномоченного по этике

В государственных органах Азербайджана учреждена должность уполномоченного по этике, ответственного за соблюдение правил этического поведения, просвещение в этой области и разрешение споров.

Как сообщает Report, это стало возможным благодаря утверждению президентом Ильхамом Алиевым изменения в закон "О правилах этического поведения государственных служащих".

Согласно поправке, с учреждением должности уполномоченного по этике определяются требования, предъявляемые к уполномоченному, и его полномочия.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda etik davranış üzrə müvəkkil vəzifəsi təsis edilib

Экслюзивные новости

Еврокомиссия продолжит поддержку усилий Азербайджана по переходе на чистую энергию
Еврокомиссия продолжит поддержку усилий Азербайджана по переходе на чистую энергию
1 февраля 2023 г. 15:29
Ирландский историк: Нападение на посольство Азербайджана в Иране - удар по безопасности в регионе
Ирландский историк: Нападение на посольство Азербайджана в Иране - удар по безопасности в регионе
1 февраля 2023 г. 14:46
ЕБРР и Еврокомиссия обсуждают финансирование расширения ЮГК
ЕБРР и Еврокомиссия обсуждают финансирование расширения ЮГК
1 февраля 2023 г. 13:45
Еврокомиссар: В разгар энергокризиса ЮГК оказался важнейшим источником поставок газа
Еврокомиссар: В разгар энергокризиса ЮГК оказался важнейшим источником поставок газа
1 февраля 2023 г. 12:46
Эксперт: Нападение на посольство в Иране нанесло ущерб азербайджано-иранским отношениям
Эксперт: Нападение на посольство в Иране нанесло ущерб азербайджано-иранским отношениям
1 февраля 2023 г. 11:58
Каспийский бассейн останется основным источником экспорта газа по расширенному TAP
Каспийский бассейн останется основным источником экспорта газа по расширенному TAP
31 января 2023 г. 16:33
Эксперт FAO: В Карабахе можно производить экологически чистую продукцию без больших инвестиций
Эксперт FAO: В Карабахе можно производить экологически чистую продукцию без больших инвестиций
31 января 2023 г. 10:16
Посол: Состояние пострадавших в результате теракта в посольстве Азербайджана удовлетворительное
Посол: Состояние пострадавших в результате теракта в посольстве Азербайджана удовлетворительное
30 января 2023 г. 15:28
Глава Бакинского регионального управления Госслужбы уволен из-за недочетов
Глава Бакинского регионального управления Госслужбы уволен из-за недочетов
30 января 2023 г. 13:46
Как передача танков Abrams и Leopard Украине повлияет на ход войны?
Как передача танков Abrams и Leopard Украине повлияет на ход войны?
30 января 2023 г. 11:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi