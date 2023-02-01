В Азербайджане учреждена должность уполномоченного по этике

В государственных органах Азербайджана учреждена должность уполномоченного по этике, ответственного за соблюдение правил этического поведения, просвещение в этой области и разрешение споров.

В государственных органах Азербайджана учреждена должность уполномоченного по этике, ответственного за соблюдение правил этического поведения, просвещение в этой области и разрешение споров.

Как сообщает Report, это стало возможным благодаря утверждению президентом Ильхамом Алиевым изменения в закон "О правилах этического поведения государственных служащих".

Согласно поправке, с учреждением должности уполномоченного по этике определяются требования, предъявляемые к уполномоченному, и его полномочия.