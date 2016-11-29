Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане учрежден орден "Труда".

Как сообщает Report, на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в связи с учреждением ордена "Труда" Азербайджанской Республики на обсуждение был вынесен проект изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики".

Орденом "Труда" будут удостаиваться граждане Азербайджана, иностранцы и лица, не имеющие гражданства за исключительные трудовые достижения на пути обеспечения благосостояния и развития Азербайджана в любых сферах деятельности.

Орден "Труда" нужно носить на левой груди, а при наличии других орденов и медалей - после ордена "За службу Отечеству".

После обсуждений проект был вынесен на обсуждение и принят.