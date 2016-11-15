В Азербайджане учредят новый орден

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане учреждается новый Орден Труда.

Как сообщает Report, в связи с этим предложены изменения в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики".

Согласно изменениям, Орден Труда будет выдаваться гражданам Азербайджана, иностранцам и лицам, не имеющим гражданства, за исключительные трудовые достижения, направленные на обеспечение благосостояния и развития Азербайджана в любой сфере деятельности.

Лица будут награждаться за плодотворный и продолжительный труд в сферах сельского хозяйства, транспорта, торговли, ремесленничества, услуг и пр., высокие показатели в научной сфере, сферах образования, здравоохранения, культуры, физической культуры, спорта, производстве сельхозпродукции, применение на производстве передового опыта, изобретений.

Орден будет выдаваться соответствующими органами исполнительной власти. Его следует носить на левой груди, а при наличии других орденов и медалей Азербайджана - после ордена "За службу Отечеству".