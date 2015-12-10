В Азербайджане сумма штрафов за создание препятствий применению государственного языка повышается в 50 раз

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане увеличивается сумма штрафов за создание препятствий применению государственного языка.

Как сообщает Report, вопрос о повышении суммы штрафов предусмотрен в Кодексе административных правонарушений.

После принятия нового кодекса, за пропаганду против государственного языка в Азербайджанской Республике, создание препятствий развитию азербайджанского языка и применению латинской графики, попытки ограничить сферы его использования физических лиц ждет штраф в размере от 1 000 до 1 500 манатов, должностных лиц - от 2 500 до 4 000 манатов, юридических лиц - от 12 000 до 16 000 манатов.

Напомним, что согласно действующему законодательству, физических лиц ждет штраф в размере от 20 до 40 манатов, должностных лиц - от 50 до 90 манатов, юридических лиц - от 150 до 300 манатов.