В Азербайджане строится еще 5 центров ASAN xidmət

В Баку, Гяндже и Сумгайыте строятся очередные, а в Лянкяране, Сальяне и Нахчыване - первые центры ASAN xidmət.

В Баку, Гяндже и Сумгайыте строятся очередные, а в Лянкяране, Сальяне и Нахчыване - первые центры ASAN xidmət.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана.

В настоящее время по стране функционирует 21 центр ASAN xidmət. Из них 6 расположены в Баку, остальные - в Сумгайыте, Гяндже, Сабирабаде, Барде, Габале, Масаллы, Губе, Мингячевире, Имишли, Шеки, Шамахе, Кюрдамире, Товузе, Агджабеди и Балакене.

В центрах ASAN xidmət гражданам предоставляется более 320 услуг различными государственными органами, частными компаниями и структурами коммунального обслуживания.

29 декабря - профессиональный праздник работников ASAN xidmət.