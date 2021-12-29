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В Азербайджане строится еще 5 центров ASAN xidmət

В Азербайджане строится еще 5 центров ASAN xidmət В Баку, Гяндже и Сумгайыте строятся очередные, а в Лянкяране, Сальяне и Нахчыване - первые центры ASAN xidmət.
Внутренняя политика
29 декабря 2021 г. 11:41
В Азербайджане строится еще 5 центров ASAN xidmət
Report
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В Баку, Гяндже и Сумгайыте строятся очередные, а в Лянкяране, Сальяне и Нахчыване - первые центры ASAN xidmət.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана.

В настоящее время по стране функционирует 21 центр ASAN xidmət. Из них 6 расположены в Баку, остальные - в Сумгайыте, Гяндже, Сабирабаде, Барде, Габале, Масаллы, Губе, Мингячевире, Имишли, Шеки, Шамахе, Кюрдамире, Товузе, Агджабеди и Балакене.

В центрах ASAN xidmət гражданам предоставляется более 320 услуг различными государственными органами, частными компаниями и структурами коммунального обслуживания.

29 декабря - профессиональный праздник работников ASAN xidmət.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 6 “ASAN xidmət” mərkəzi inşa olunur

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