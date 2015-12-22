В Азербайджане стоимость лицензии для частной охранной деятельности снижена ​вдвое

Данную лицензию будут выдавать Государственная служба безопасности и МВД

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Согласно указу президент Азербайджана Ильхама Алиева "О некоторых мерах в сфере лицензирования", подписанного 21 декабря, стоимость лицензии для частной охранной деятельности снижена вдвое.

Как сообщает Report, данным указом государственная пошлина лицензии, выдаваемой Государственной службой безопасности (для обеспечения охраны на территории Азербайджанской Республики иностранных юридических лиц, или юридических лиц, учрежденных иностранцами или лицами без гражданства, в том числе юридических лиц, созданных при непосредственном или косвенном участии иностранного капитала) и министерством внутренних дел (в других случаях), составила 1500 манатов.

До этого лицензия стоила 3000 манатов.

В целом, сумма госпошлин для выдачи лицензий в связи со случаями, исходящими из государственной безопасности, снижена в два раза.