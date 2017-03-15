В Азербайджане статус беженца получили 73 иностранных гражданина 

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Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ "Из-за войн в мире процесс миграции расширяется. В целом более 65 млн человек стали беженцем и вынужденным переселенцем. Происходящие процессы беспокоят нас. Потому что Азербайджан также подвергся оккупации, права его граждан нарушены".

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель начальника Государственной миграционной службы (ГМС) Азербайджана Парвиз Мусаев на проходящем в Баку заседании Комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

П. Мусаев сказал, что беженцы и вынужденные переселенцы являются главным субъектом миграции в Азербайджане: "Людям данной категории в Азербайджане оказывается государственная забота. Применяемая Азербайджаном модель служит образцом, другие государства могут воспользоваться ею. В этой сфере полностью соблюдаются права человека".

Замначальника отметил, что миграционный процесс регулируется на основе гибких процедур. По его словам, в 2016 году установлены 7 956 лиц с двойным гражданством, их имена внесены в соответствующую базу и в настоящее время ведется их статистика: "В Государственную миграционную службу обратились 95 иностранцев (вместе с членами семей - 209 человек), которые намерены получить статус беженца. В настоящее время в Государственной миграционной службе зарегистрированы 73 человека из граждан третьих стран, получившие статус беженца". Он подчеркнул, что двое из обратившихся были приняты в гражданство Азербайджана.