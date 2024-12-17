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В Азербайджане стартует предвыборная агитация по муниципальным выборам

В Азербайджане стартует предвыборная агитация по муниципальным выборам В Азербайджане стартует предвыборная агитационная кампания по муниципальным выборам, назначенным на 29 января 2025 года.
Внутренняя политика
17 декабря 2024 г. 10:35
В Азербайджане стартует предвыборная агитация по муниципальным выборам

В Азербайджане стартует предвыборная агитационная кампания по муниципальным выборам, назначенным на 29 января 2025 года.

Как сообщает Report, политическим партиям и блокам политических партий, кандидаты которых зарегистрированы в более чем половине муниципалитетов страны, медиасубъектами будет предоставлено бесплатное эфирное время и место для публикаций в СМИ.

ЦИК отмечает, что этими медиасубъектами являются Общественная телерадиовещательная компания, газеты "Азербайджан", "Халг газети", "Республика" и "Бакинский рабочий".

В ведомстве отметили, что в случае принятия вышеуказанными учреждениями, в том числе другими телерадиовещателями и редакторами периодических изданий решения о возможности выделения платного эфирного времени для предвыборной агитации или места для публикаций, они должны направить соответствующие уведомления в ЦИК, и опубликовать информацию об условиях оплаты за предоставление эфирного времени и места для публикации не позднее чем через 30 дней после официального принятия решения о назначении муниципальных выборов (до 28 декабря 2024 года).

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Версия на азербайджанском языке Bələdiyyə seçkilərində partiyalara televiziya və qəzetlərdə təbliğat üçün yer ayrılacaq

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