В Азербайджане стартует предвыборная агитация по муниципальным выборам

В Азербайджане стартует предвыборная агитационная кампания по муниципальным выборам, назначенным на 29 января 2025 года.

В Азербайджане стартует предвыборная агитационная кампания по муниципальным выборам, назначенным на 29 января 2025 года.

Как сообщает Report, политическим партиям и блокам политических партий, кандидаты которых зарегистрированы в более чем половине муниципалитетов страны, медиасубъектами будет предоставлено бесплатное эфирное время и место для публикаций в СМИ.

ЦИК отмечает, что этими медиасубъектами являются Общественная телерадиовещательная компания, газеты "Азербайджан", "Халг газети", "Республика" и "Бакинский рабочий".

В ведомстве отметили, что в случае принятия вышеуказанными учреждениями, в том числе другими телерадиовещателями и редакторами периодических изданий решения о возможности выделения платного эфирного времени для предвыборной агитации или места для публикаций, они должны направить соответствующие уведомления в ЦИК, и опубликовать информацию об условиях оплаты за предоставление эфирного времени и места для публикации не позднее чем через 30 дней после официального принятия решения о назначении муниципальных выборов (до 28 декабря 2024 года).