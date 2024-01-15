В Азербайджане стартовала предвыборная агитация кандидатов на досрочных выборах президента

В Азербайджане начался период предвыборной агитации кандидатов на досрочных выборах президента.

В Азербайджане начался период предвыборной агитации кандидатов на досрочных выборах президента.

Как сообщает Report, 6 февраля в 08:00 агитационный период будет завершен.

Отметим, что процесс регистрации кандидатов в президенты в Азербайджане завершился 9 января.

ЦИК зарегистрировала 7 кандидатов на внеочередных президентских выборах, которые состоятся 7 февраля:

1. Кандидат в президенты от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев;

2. Независимый кандидат Захид Орудж;

3. Кандидат в президенты от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев;

4. Кандидат в президенты от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа;

5. Кандидат в президенты от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев;

6. Кандидат в президенты от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев

7. Независимый кандидат Фуад Алиев.