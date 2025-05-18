В Азербайджане стартовал "Месячник прав человека"

Уполномоченный по правам человека Азербайджана (омбудсмен) Сабина Алиева выступила с обращением в связи с объявлением в стране "Месячника прав человека".

Уполномоченный по правам человека Азербайджана (омбудсмен) Сабина Алиева выступила с обращением в связи с объявлением в стране "Месячника прав человека".

Об этом Report сообщает со ссылкой на Аппарат омбудсмена.

В обращении говорится:

"Защита и продвижение прав и свобод человека является одним из приоритетных направлений государственной политики Азербайджана. После восстановления государственной независимости в нашей стране были осуществлены последовательные и комплексные реформы в области построения правового государства, сформирована фундаментальная правовая база в этом направлении. По инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева 18 июня 1998 года была утверждена первая "Государственная программа по защите прав человека", которая заложила основу стратегической деятельности в этой сфере. На основании этого важного документа, распоряжением президента Ильхама Алиева от 2007 года 18 июня было официально учреждено в нашей стране как День прав человека, и эта дата ежегодно широко отмечается.

Уполномоченным по правам человека Азербайджана традиционно в преддверии этого знаменательного дня с 18 мая по 18 июня объявляется "Месячник прав человека". В рамках месячника предусматривается продвижение прав и свобод, повышение осведомленности общественности в правовой области, обсуждение имеющихся вызовов в области прав человека и обнародование деятельности, осуществляемой на национальном уровне. Особо следует отметить, что в нынешней кампании одной из основных тем должна стать пропаганда верховенства закона, правовой культуры, юридической ответственности и принципов инклюзивного общества.

В этой связи приглашаем государственные органы, муниципалитеты, образовательные и культурные учреждения, медицинские и социальные службы, пенитенциарные учреждения, неправительственные организации, представители СМИ и другие соответствующие структуры принять активное участие в мероприятиях, которые будут проводиться в рамках "Месячника прав человека", организовывать просветительские мероприятия различных форматов, дискуссии, тренинги и информационные кампании. В частности с учетом того, что 2025 год в нашей стране был объявлен "Годом Конституции и Суверенитета", в ходе мероприятий рекомендуется уделить особое внимание пропаганде национальных конституционных ценностей и верховенства закона.

Просим делиться информацией о мероприятиях и просветительской деятельности, осуществляемых в рамках месячника, в социальных медиа с хэштегами #İnsanHüquqlarıAylığı и #HumanRightsMonth.

В то же время верю и заранее выражаю благодарность, что к вопросам обеспечения прав всех групп населения, особенно социально уязвимых, в том числе семей шехидов, участников войны, лиц с инвалидностью, детей, пожилых людей, беженцев, бывших вынужденных переселенцев, мигрантов, будет проявлена особая чувствительность, в работе по подготовке, издании и распространении среди населения правовых просветительских материалов, освещении проводимых мероприятий, социальных роликов через аудиовизуальные, печатные, онлайн медиа, а также телерадиоканалы, аккаунты в социальных сетях будет проявлена высокая активность".