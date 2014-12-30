Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане продлили срок полномочий 65-летней судьи.

Как сообщает Report, вопрос был обсужден на последнем пленарном заседании осенней сессии Милли Меджлиса.

Отметим, что Г.Рзаева занимает должность судьи Верховного суда с 28 августа 2010 года. Родившейся в 1950 году Г.Рзаевой 13 января 2015 исполняется 65 лет.

Напомним, что согласно закону "О судах и судьях", возрастной ценз для судей составляет 65 лет. В случае возникновения необходимости в дальнейшей профессиональной деятельности достигшего возрастной планки судьи, по предложению Судебно-правового совета, его полномочия могут быть продлены до 70 лет.

При выявлении в деятельности судьи недостаточного профессионализма, его полномочия не продлеваются.