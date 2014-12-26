В Азербайджане срок полномочий 65-летнего судьи продлевают

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане продлевают срок полномочий 65-летнего судьи.

Об этом Report сообщили в Милли Меджлисе.

Так, 30 декабря в парламенте обсудят вопрос назначения Гюльзар Рзаевой судьей Верховного суда Азербайджанской Республики.

Отметим, что с 28 августа 2010 года Г.Рзаева работает судьей Верховного суда. Родившейся в 1950 году Г.Рзаевой 13 января 2015 исполняется 65 лет. Согласно закону "О судах и судьях", возрастной ценз для судей составляет 65 лет. В случае появления необходимости в дальнейшем использовании профессионализма достигшего возрастной планки судьи, по предложению Судебно-правового совета, его полномочия могут быть продлены до 70 лет.

При выявлении в деятельности судьи недостаточного профессионализма, его полномочия не продлеваются.