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В Азербайджане создаются рабочие места сверх квоты

В Азербайджане создаются рабочие места сверх квоты В Азербайджане создаются рабочие места сверх квоты.
Внутренняя политика
8 июля 2024 г. 15:10
В Азербайджане создаются рабочие места сверх квоты

В Азербайджане создаются рабочие места сверх квоты.

Как сообщает Report, данный вопрос нашел отражение в новой статье закона "О занятости", который утвердил сегодня президент Ильхам Алиев.

Согласно новой статье, порядок устанавливается органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

Число дополнительных рабочих мест для каждого работодателя также определяется в пределах размера квоты, но не должно превышать 15.

Заработная плата для лиц, которых направил на эти вакансии уполномоченный орган, и с которыми заключили трудовой договор на срок не менее 2 лет, финансируется за счет средств страхования от безработицы.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda kvotadan əlavə iş yerləri yaradılır

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