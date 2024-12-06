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В Азербайджане создаются избирательные участки в воинских частях и СИЗО

В Азербайджане создаются избирательные участки в воинских частях и СИЗО На следующей неделе в Азербайджане завершится создание избирательных участков в воинских частях, следственных изоляторах и пенитенциарных учреждениях в связи с муниципальными выборами.
Внутренняя политика
6 декабря 2024 г. 09:38
В Азербайджане создаются избирательные участки в воинских частях и СИЗО

На следующей неделе в Азербайджане завершится создание избирательных участков в воинских частях, следственных изоляторах и пенитенциарных учреждениях в связи с муниципальными выборами.

Как сообщает Report, данный вопрос отражен в "Календарном плане основных действий и мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов в Азербайджанской Республике", утвержденном Центральной избирательной комиссией (ЦИК).

Отмечается, что создание избирательных участков непосредственно перед выборами осуществляется окружными избирательными комиссиями (совместно с соответствующими органами исполнительной власти (Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Министерство юстиции) и главами муниципальных образований в местах нахождения избирателей).

Согласно Избирательному кодексу, данный процесс должен завершиться не позднее чем за 50 дней до дня голосования.

В календарном плане этот срок предусмотрен до 10 декабря 2024 года.

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Версия на азербайджанском языке Bələdiyyə seçkiləri ilə əlaqədar hərbi hissələrdə, istintaq təcridxanalarında və cəzaçəkmə müəssisələrində seçki məntəqələri yaradılır

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