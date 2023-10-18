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В Азербайджане созданы окружные избирательные комиссии

В Азербайджане созданы окружные избирательные комиссии В Азербайджане организованы окружные избирательные комиссии по избирательным округам.
Внутренняя политика
18 октября 2023 г. 18:05
В Азербайджане созданы окружные избирательные комиссии

В Азербайджане организованы окружные избирательные комиссии по избирательным округам.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сообщили заместитель председателя ЦИК Ровзат Гасымов, секретари ЦИК Арифа Мухтарова и Микаил Рагимов.

Схема создания и графическое изображение избирательных округов были утверждены на заседании ЦИК 19 сентября.

На заседании были сформированы окружные избирательные комиссии по 92 избирательным округам.

Председатель ЦИК Мазахир Панахов сообщил, что, поскольку наименование и порядковый номер окружных избирательных комиссий по 33 избирательным округам не изменились, состав сохранен в прежнем виде.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda seçki dairələri üzrə dairə seçki komissiyaları təşkil edilib

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