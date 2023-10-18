В Азербайджане созданы окружные избирательные комиссии

В Азербайджане организованы окружные избирательные комиссии по избирательным округам.

В Азербайджане организованы окружные избирательные комиссии по избирательным округам.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сообщили заместитель председателя ЦИК Ровзат Гасымов, секретари ЦИК Арифа Мухтарова и Микаил Рагимов.

Схема создания и графическое изображение избирательных округов были утверждены на заседании ЦИК 19 сентября.

На заседании были сформированы окружные избирательные комиссии по 92 избирательным округам.

Председатель ЦИК Мазахир Панахов сообщил, что, поскольку наименование и порядковый номер окружных избирательных комиссий по 33 избирательным округам не изменились, состав сохранен в прежнем виде.