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    В Азербайджане создано новое публичное юридическое лицо

    Данный указ подписал президент страны

    Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 марта подписал указ о мерах по усовершенствованию управления в области молодежной политики.

    Как передает Report, согласно указу, на основе Фонда молодежи при президенте Азербайджанской Республики создано публичное юридическое лицо "Молодежный фонд Азербайджанской республики" и утвержден устав этой структуры.

    Согласно документу, размер уставного фонда, сформированного за счет средств государственного бюджета, составляет 115 тысяч манатов.

    В структуре создается Наблюдательный совет из 9 человек. Назначение и освобождение от должности членов Наблюдательного Совета, а также досрочное прекращение их полномочий осуществляется со стороны президента Азербайджанской Республики.

    Деятельностью фонда руководит Исполнительный директор, назначаемый и освобождаемый от должности президентом Азербайджанской республики.

    В Уставе фонда нашли свое отражение вопросы, связанные с целью и направлением деятельности структуры, правами и обязанностями, управлением, уставным фондом, имуществом и основами финансовой деятельности фонда.

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