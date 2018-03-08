В Азербайджане создано новое публичное юридическое лицо

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 марта подписал указ о мерах по усовершенствованию управления в области молодежной политики.

Как передает Report, согласно указу, на основе Фонда молодежи при президенте Азербайджанской Республики создано публичное юридическое лицо "Молодежный фонд Азербайджанской республики" и утвержден устав этой структуры.

Согласно документу, размер уставного фонда, сформированного за счет средств государственного бюджета, составляет 115 тысяч манатов.

В структуре создается Наблюдательный совет из 9 человек. Назначение и освобождение от должности членов Наблюдательного Совета, а также досрочное прекращение их полномочий осуществляется со стороны президента Азербайджанской Республики.

Деятельностью фонда руководит Исполнительный директор, назначаемый и освобождаемый от должности президентом Азербайджанской республики.

В Уставе фонда нашли свое отражение вопросы, связанные с целью и направлением деятельности структуры, правами и обязанностями, управлением, уставным фондом, имуществом и основами финансовой деятельности фонда.