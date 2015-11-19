В Азербайджане создано новое государственное агентство

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Кабинет министров внес поправки в "Названия аппарата государственных органов (или структур, обеспечивающих их деятельность) и его подразделений".

Как сообщает Report, решение в связи с поправками подписал заместитель премьер-министра Абид Шарифов.

Согласно поправкам, названия районных и городских отделений Государственного комитета по земле и картографии и Аппарата Государственного комитета по земле и картографии исключены из списка "Названия аппарата государственных органов (или структур, обеспечивающих их деятельность) и его подразделений", и эти структуры ликвидированы.

Вместо них созданы Кадастр недвижимого имущества при Государственном комитете по вопросам имущества и Государственное агентство по организации государственного управления землями при Государственном комитете адресной реестровой службы и вопросам имущества.