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    В Азербайджане создано новое государственное агентство

    Решение в связи с поправками подписал заместитель премьер-министра Абид Шарифов

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Кабинет министров внес поправки в "Названия аппарата государственных органов (или структур, обеспечивающих их деятельность) и его подразделений".

    Как сообщает Report, решение в связи с поправками подписал заместитель премьер-министра Абид Шарифов.

    Согласно поправкам, названия районных и городских отделений Государственного комитета по земле и картографии и Аппарата Государственного комитета по земле и картографии исключены из списка "Названия аппарата государственных органов (или структур, обеспечивающих их деятельность) и его подразделений", и эти структуры ликвидированы. 

    Вместо них созданы Кадастр недвижимого имущества при Государственном комитете по вопросам имущества и Государственное агентство по организации государственного управления землями при Государственном комитете адресной реестровой службы и вопросам имущества. 

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