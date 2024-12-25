В Азербайджане создана госкомиссия для расследования причин крушения самолета AZAL в Казахстане

В Азербайджане создана госкомиссия для расследования причин крушения самолета AZAL в Казахстане

В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева создана госомиссия для расследования причин крушения самолета AZAL

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В Азербайджане в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева создана госкомиссия для расследования причин крушения самолета AZAL вблизи Актау. Как сообщает Report, председателем комиссии назначен премьер-министр Азербайджана Али Асадов. В состав комиссии включены: Шахин Мустафаев – вице-премьер Азербайджана Рашад Набиев - Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Самир Рзаев – Президент Закрытого акционерного общества “Азербайджанские авиалинии” Джейхун Байрамов - Министр иностранных дел Азербайджана Кямран Алиев - Генеральный прокурор Азербайджана Вилаят Эйвазов - Министр внутренних дел Азербайджана Али Нагиев – руководитель Службы государственной безопасности Азербайджана Кямаледдин Гейдаров – Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Теймур Мусаев – Министр здравоохранения Азербайджана Сахиль Бабаев – министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Ариф Мамедов – директор Государственного агентства гражданской авиации при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке President Ilham Aliyev orders to set up state commission to investigate plane crash in Kazakhstan