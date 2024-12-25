В Азербайджане создана госкомиссия для расследования причин крушения самолета AZAL в Казахстане

В Азербайджане в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева создана госкомиссия для расследования причин крушения самолета AZAL вблизи Актау.
Как сообщает Report, председателем комиссии назначен премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
В состав комиссии включены:
Шахин Мустафаев – вице-премьер Азербайджана
Рашад Набиев - Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана
Самир Рзаев – Президент Закрытого акционерного общества “Азербайджанские авиалинии”
Джейхун Байрамов - Министр иностранных дел Азербайджана
Кямран Алиев - Генеральный прокурор Азербайджана
Вилаят Эйвазов - Министр внутренних дел Азербайджана
Али Нагиев – руководитель Службы государственной безопасности Азербайджана
Кямаледдин Гейдаров – Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана
Теймур Мусаев – Министр здравоохранения Азербайджана
Сахиль Бабаев – министр труда и социальной защиты населения Азербайджана
Ариф Мамедов – директор Государственного агентства гражданской авиации при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.