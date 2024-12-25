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В Азербайджане создана госкомиссия для расследования причин крушения самолета AZAL в Казахстане

В Азербайджане создана госкомиссия для расследования причин крушения самолета AZAL в Казахстане В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева создана госомиссия для расследования причин крушения самолета AZAL
Внутренняя политика
25 декабря 2024 г. 13:25
В Азербайджане создана госкомиссия для расследования причин крушения самолета AZAL в Казахстане

В Азербайджане в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева создана госкомиссия для расследования причин крушения самолета AZAL вблизи Актау.

Как сообщает Report, председателем комиссии назначен премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

В состав комиссии включены:

Шахин Мустафаев – вице-премьер Азербайджана

Рашад Набиев - Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана

Самир Рзаев – Президент Закрытого акционерного общества “Азербайджанские авиалинии”

Джейхун Байрамов - Министр иностранных дел Азербайджана

Кямран Алиев - Генеральный прокурор Азербайджана

Вилаят Эйвазов - Министр внутренних дел Азербайджана

Али Нагиев – руководитель Службы государственной безопасности Азербайджана

Кямаледдин Гейдаров – Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана

Теймур Мусаев – Министр здравоохранения Азербайджана

Сахиль Бабаев – министр труда и социальной защиты населения Азербайджана

Ариф Мамедов – директор Государственного агентства гражданской авиации при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev orders to set up state commission to investigate plane crash in Kazakhstan
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq, təyyarə qəzasının səbəblərinin araşdırılması üçün dövlət komissiyası yaradılıb

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