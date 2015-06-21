​В Азербайджане создан Реабилитационный центр для детей, нуждающихся в особой заботе

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджане при Государственной службе медико-социальной экспертизы министерства труда и социальной защиты населения создан Реабилитационный центр для детей, нуждающихся в особой заботе.

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Артур Раси-заде подписал распоряжение.

Так, в рамках совместного проекта сотрудничества Фонда Гейдара Алиева и российской финансовой корпорации "Уралсиб" построенное на участке в 0,1092 гектара здание, расположенное по адресу г.Баку, Сураханский район, поселок "Ени Гюнешли", жилой массив “D”, улица Аббаса Фатуллаева, 29A, вместе с оборудованием, другими основными средствами и материалами передано на баланс Реабилитационного центра для детей, нуждающихся в особой заботе при Государственной службе медико-социальной экспертизы.

Финансирование расходов на содержание данного центра будет осуществляться за счет средств, предусмотренных в централизованных расходах государственного бюджета для Государственной службы медико-социальной экспертизы министерства труда и социальной защиты населения.