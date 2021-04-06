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В Азербайджане создан Центр коммерциализации и трансфера технологий

В Азербайджане создан Центр коммерциализации и трансфера технологий Президент Ильхам Алиев подписал указ о создании "Центра коммерциализации и трансфера технологий" в подчинении Агентства по интеллектуальной собственности Азербайджана
Внутренняя политика
6 апреля 2021 г. 20:06
В Азербайджане создан Центр коммерциализации и трансфера технологий

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании "Центра коммерциализации и трансфера технологий" в подчинении Агентства по интеллектуальной собственности. Как сообщает Report в документе говорится:

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях обеспечения исполнения Распоряжения Президента Азербайджанской Республики от 2 июня 2017 года номер 2947, постановляю:

1.Кабинету Министров Азербайджанской Республики в пятнадцатидневный срок создать «Центр коммерциализации и трансфера технологий» в подчинении Агентства по интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики (далее – Центр) и проинформировать об этом Президента Азербайджанской Республики.

2.Установить, что Центр является юридическим лицом публичного права, осуществляющим налаживание отношений связи, взаимного заказа и предложений между наукой и промышленностью, трансфер технологий для качественного роста изобретательской деятельности, принятия ею прикладного характера и коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности, служащим поддержке инновационного развития, в том числе стартап-проектов, направленным на трансфер результатов научных исследований для использования их в коммерческих и некоммерческих целях, а также на получение дохода от данных результатов, участвующим в оказании клиентам услуг по поставке технологий и проектов на целевые рынки, координировании деятельности в данной сфере.

3.Осуществление полномочий учредителя Центра возложить на:

3.1.Кабинет Министров Азербайджанской Республики:

3.1.1.утверждение и изменение по согласованию с Президентом Азербайджанской Республики устава и размера уставного фонда Центра;

3.1.2.создание органов управления Центра;

3.1.3.утверждение структуры Центра;

3.1.4.реорганизация и упразднение Центра по согласованию с Президентом Азербайджанской Республики;

3.2. Агентство по интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики:

3.2.1.решение вопросов, отнесенных в статье 8.2 Закона Азербайджанской Республики «О юридических лицах публичного права» к полномочиям учредителя юридического лица публичного права, за исключением отмеченного в пункте 3.1 настоящего Указа.

4.Кабинету Министров Азербайджанской Республики в месячный срок:

4.1.утвердить структуру Центра и по согласованию с Президентом Азербайджанской Республики – его устав;

4.2.принять меры для решения вопросов материально-технического оснащения Центра с целью обеспечения его деятельности;

4.3.решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Указа.

5. Агентству по интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Указа.

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