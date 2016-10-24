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Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане создается Национальное антидопинговое агентство в целях выявления случаев использования азербайджанскими спортсменами допинга.

Как сообщает Report, об этом заявил министр молодежи и спорта Азад Рагимов на сегодняшнем заседании Комитета молодежи и спорта Милли Меджлиса в ходе обсуждения нового законопроекта "Борьба против использования в спорте допинговых средств и методов".

По его словам, данная структура будет создана по требованию международных спортивных организаций: "К полномочиям Национального антидопингового агентства будут относиться вопросы по выявлению допинга у спортсменов, проведению медицинских обследований, применению тестов, а также по жалобам относительно использования спортсменами допинга".

Он отметил, что в составе агентства предусмотрено создание апелляционных советов, арбитража.

А.Рагимов заявил, что в настоящее время в составе министерства действует подобная структура, однако она не признана международными антидопинговыми организациями.