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В Азербайджане создается информационная система "ASAN müraciət"

В Азербайджане создается информационная система "ASAN müraciət" Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение осоздании информационной системы "ASAN müraciət".
Внутренняя политика
21 августа 2020 г. 19:14
В Азербайджане создается информационная система ASAN müraciət

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании информационной системы "ASAN müraciət".

Как сообщает Report, в распоряжении говорится: 

Создать информационную систему "ASAN müraciət", обеспечивающую оперативное направление в соответствующие государственные структуры жалоб, связанных с носящими общественный характер коммунальными, дорожными и транспортными проблемами, текущим ремонтом, благоустройством и чистотой инфраструктуры, с регистрацией их на электронной карте и отслеживание результатов рассмотрения данных жалоб.

2.Назначить оператором информационной системы "ASAN müraciət" Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики.

3. Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики:

3.1.сформировать информационную систему "ASAN müraciət" и ее мобильное приложение;

3.2.в соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики "Об утверждении "Правил формирования, ведения, интеграции и архивирования государственных информационных ресурсов и систем" и некоторых мерах, связанных с электронным правительством» от 12 сентября 2018 года номер 263 обеспечить координацию информационной системы "ASAN müraciət" с другими государственными информационными ресурсами и системами посредством Информационной системы "Электронное правительство», а также доступ местных органов исполнительной власти в информационную систему "ASAN müraciət".

4. Государственным органам (структурам) обеспечить рассмотрение жалоб, поступивших через информационную систему "ASAN müraciət", в порядке, установленном Законом Азербайджанской Республики "Об обращениях граждан".

5. Кабинету министров Азербайджанской Республики:

5.1. в трехмесячный срок утвердить по согласованию с Президентом Азербайджанской Республики проект положения об информационной системе "ASAN müraciət";

5.2.принять соответствующие меры для решения вопросов финансирования расходов на формирование, ведение и содержание информационной системы "ASAN müraciət";

5.3. решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

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Версия на азербайджанском языке “ASAN müraciət” informasiya sistemi yaradılır

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