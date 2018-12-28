В Азербайджане создается электронный "Госреестр автомобильных дорог"

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ В 2019-2021 годах будет создана электронная база данных "Государственный реестр автомобильных дорог".

Как сообщает Report, это запланировано в "Государственной программе по безопасности дорожного движения в Азербайджанской Республике на 2019-2023 годы".

Целью является электронизация деятельности в сфере безопасности дорожного движения.

Госпрограммой также предусмотрено создание "Госреестра автомобильных дорог".

В то же время в списке предстоящих дел - создание интерактивной электронной карты сети автомобильных дорог Азербайджана, которые будут скоординированы со Спутниковой системой навигации (GPS).

Исполнителем основных работ по утвержденной президентом Ильхамом Алиевым госпрограмме является министерство транспорта, связи и высоких технологий. Среди других исполнительных структур по данным работам указаны Госагентство автодорог Азербайджана и Госкомитет по вопросам имущества.