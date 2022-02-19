В Азербайджане планируют создать механизм льготного кредитования для предпринимателей

В Азербайджане может быть создан механизм льготного кредитования и субсидирования процентов для предпринимателей.

В Азербайджане может быть создан механизм льготного кредитования и субсидирования процентов для предпринимателей.

Как сообщает Report, этот вопрос обсуждался на очередном заседании Экономического совета под председательством премьер-министра Али Асадова 17-18 февраля.

На совещании обсуждались вопросы сохранения инфляции в Азербайджане на приемлемом для экономической активности уровне, сохранения инфляции в пределах, не наносящих ущерба макроэкономической и финансовой стабильности, минимизации влияния инфляции на социальное благосостояние населения путем сохранения формирования цен в стране на основе рыночных принципов, усиления мониторинга за искусственным ростом цен на внутреннем рынке, механизма льготного кредитования и субсидирования процентной ставки для предпринимателей.