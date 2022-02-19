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В Азербайджане планируют создать механизм льготного кредитования для предпринимателей

В Азербайджане планируют создать механизм льготного кредитования для предпринимателей В Азербайджане может быть создан механизм льготного кредитования и субсидирования процентов для предпринимателей.
Внутренняя политика
19 февраля 2022 г. 16:25
В Азербайджане планируют создать механизм льготного кредитования для предпринимателей

В Азербайджане может быть создан механизм льготного кредитования и субсидирования процентов для предпринимателей.

Как сообщает Report, этот вопрос обсуждался на очередном заседании Экономического совета под председательством премьер-министра Али Асадова 17-18 февраля.

На совещании обсуждались вопросы сохранения инфляции в Азербайджане на приемлемом для экономической активности уровне, сохранения инфляции в пределах, не наносящих ущерба макроэкономической и финансовой стабильности, минимизации влияния инфляции на социальное благосостояние населения путем сохранения формирования цен в стране на основе рыночных принципов, усиления мониторинга за искусственным ростом цен на внутреннем рынке, механизма льготного кредитования и субсидирования процентной ставки для предпринимателей.

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