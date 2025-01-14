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В Азербайджане создадут комиссии для решения вопросов объединения муниципалитетов

В Азербайджане создадут комиссии для решения вопросов объединения муниципалитетов Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление о создании специальных комиссий, которые займутся решением имущественных, финансовых и других вопросов, связанных с объединением муниципалитетов в стране.
Внутренняя политика
14 января 2025 г. 11:22
В Азербайджане создадут комиссии для решения вопросов объединения муниципалитетов
Али Асадов

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление о создании специальных комиссий, которые займутся решением имущественных, финансовых и других вопросов, связанных с объединением муниципалитетов в стране.

Как сообщили Report в Кабмине, в состав комиссий войдут представители Министерства юстиции (председатель комиссии), Министерства финансов, Государственной службы по вопросам имущества, соответствующих местных органов исполнительной власти, а также по одному представителю от каждого объединяемого муниципалитета.

Комиссии будут созданы в соответствии с законом от 18 октября 2024 года "О создании новых муниципалитетов путем объединения муниципалитетов в Азербайджанской Республике".

Министерство финансов, Госслужба по вопросам имущества, местные органы исполнительной власти, а также объединяемые муниципалитеты должны в течение 5 дней представить в Министерство юстиции свои предложения по кандидатурам для утверждения членов комиссий.

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Версия на азербайджанском языке Bələdiyyələrin birləşməsi ilə bağlı komissiyalar yaradılacaq

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