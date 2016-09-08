В Азербайджане создадут госзащиту для лиц, предоставивших информацию о коррупции

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ В закон "О борьбе с коррупцией" вносятся изменения, связанные с предоставлением информации о правонарушениях, касающихся коррупции.

Как сообщает Report, вопрос был обсужден в парламентском комитете по правовой политике и государственному строительству.

Согласно проекту изменений, предлагается включить в закон статью 11-1. В статье отмечается, что информация о связанных с коррупцией правонарушениях может предоставляться каждым лицом как в письменной (в том числе в электронной), так и в устной форме.

Будут установлены определенное должностное лицо или же структурный отдел для предоставления информации по поводу правонарушений, связанных с коррупцией в бюджетных организациях. Работники данных управлений, предприятий и организаций смогут предоставлять информацию о коррупции компетентным структурным отделам, которые с момента поступления информации в течение 20-ти рабочих дней расследуют ее и проинформируют информатора.

В ст. 11-2 отмечается об определении госзащиты информатора и членов его семьи из-за возможных угроз и давлений.

Проект рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.