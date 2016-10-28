В Азербайджане совершившие преступления на почве религиозного радикализма будут приговариваться к пожизненному заключению

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане лица, совершившие преступления на почве религиозного радикализма, фанатизма и вражды, будут приговариваться к пожизненному заключению.

Как сообщает Report, в связи с этим добавлено 4 пункта к ст. 167-1 Уголовного кодекса.

Информацию о законопроекте, вынесенному на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса, предоставил председатель комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли.

Согласно законопроекту, лица, принуждающие к какому-либо вероисповеданию на почве религиозного радикализма, фанатизма и вражды, в том числе выполнению религиозных обрядов и церемоний, участию в религиозных обрядах и церемониях, получению религиозного образования, будут оштрафованы от 7 до 9 тыс. манатов, а также предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 2-х до 5 лет.

Согласно изменениям в статье 214 (терроризм) кодекса, за действия, совершенные на почве религиозного радикализма, фанатизма и вражды, будет применяться наказание в виде лишения свободы сроком от 14 до 20 лет или пожизненное заключение.

Согласно изменения к статье 279 УК, за создание вооруженных объединений или группировок на почве религиозного радикализма, фанатизма и вражды, участие в этих объединениях и группировках предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 10 лет.

Помимо этого, внесены поправки и к ст. 283 кодекса.

Законопроекты приняты путем голосования.