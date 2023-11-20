В Азербайджане совершенствуется законодательство в области защиты прав детей

Защита прав детей в Азербайджане, обеспечение их всесторонней заботой являются приоритетными направлениями государственной политики. В нашей стране ведется постоянная работа по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере защиты прав детей.

Защита прав детей в Азербайджане, обеспечение их всесторонней заботой являются приоритетными направлениями государственной политики. В нашей стране ведется постоянная работа по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере защиты прав ребенка.

Об этом в интервью Report сказала Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева.

По ее словам, в целях имплементации Конвенции ООН "О правах ребенка", к которой наша страна присоединилась в 1992 году, в республике были проведены реформы по различным направлениям в области защиты прав детей, сформирована сильная законодательная база, достигнуты важные результаты.

"Реформы, проводимые в Азербайджане для создания равных возможностей для всех детей, повышения доступности образовательных, медицинских, социальных и других услуг, продолжаются и сегодня. Утверждение распоряжением президента Азербайджана от 2 июня 2020 года "Стратегии Азербайджанской Республики в отношении детей на 2020-2030 годы" и распоряжением от 27 ноября 2020 года "Плана действий по реализации стратегии в отношении детей на 2020-2025 годы" привело к усовершенствованию законодательства и институциональной структуры в области защиты прав детей", - добавила она.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.