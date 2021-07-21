В Азербайджане состоялось республиканское совещание Оперативного штаба

Премьер-министр Азербайджанской Республики, глава Оперативного штаба Али Асадов провел совещание Штаба в расширенном составе.

Премьер-министр Азербайджанской Республики, глава Оперативного штаба Али Асадов провел совещание Штаба в расширенном составе.

Как передает Report, на заседании присутствовали члены Оперативного штаба, руководители органов исполнительной власти городов и районов, начальники отделов полиции, главврачи.

На повестке совещания два обсуждаемых вопроса - ход вакцинации по всей стране и контроль за соблюдением особого карантинного режима при проведении свадеб, помолвок и др. мероприятий в период особого карантинного режима.