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В Азербайджане состоялось республиканское совещание Оперативного штаба

В Азербайджане состоялось республиканское совещание Оперативного штаба Премьер-министр Азербайджанской Республики, глава Оперативного штаба Али Асадов провел совещание Штаба в расширенном составе.
Внутренняя политика
21 июля 2021 г. 20:36
В Азербайджане состоялось республиканское совещание Оперативного штаба

Премьер-министр Азербайджанской Республики, глава Оперативного штаба Али Асадов провел совещание Штаба в расширенном составе.

Как передает Report, на заседании присутствовали члены Оперативного штаба, руководители органов исполнительной власти городов и районов, начальники отделов полиции, главврачи.

На повестке совещания два обсуждаемых вопроса - ход вакцинации по всей стране и контроль за соблюдением особого карантинного режима при проведении свадеб, помолвок и др. мероприятий в период особого карантинного режима.

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Версия на азербайджанском языке ФотоOperativ Qərargahın geniş tərkibdə respublika müşavirəsi keçirilib

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