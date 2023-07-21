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В Азербайджане состоялось первое заседание рабочей группы по инфляции и мониторингу цен

В Азербайджане состоялось первое заседание рабочей группы по инфляции и мониторингу цен Состоялось первое заседание рабочей группы по инфляции и мониторингу цен.
Внутренняя политика
21 июля 2023 г. 18:48
В Азербайджане состоялось первое заседание рабочей группы по инфляции и мониторингу цен

Состоялось первое заседание рабочей группы по инфляции и мониторингу цен.

Как сообщили Report в Кабинете министров, заседание прошло под председательством руководителя аппарата Кабинета министров Руфата Мамедова.

На встрече обсуждались вопросы более глубокого изучения цен по видам товаров и услуг, входящих в потребительскую корзину, в том числе изменения индексов цен производителей сельскохозяйственной и промышленной продукции и др. вопросы.

По итогам заседания соответствующим структурам были даны конкретные поручения по обсуждаемым вопросам.

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