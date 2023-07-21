В Азербайджане состоялось первое заседание рабочей группы по инфляции и мониторингу цен

Состоялось первое заседание рабочей группы по инфляции и мониторингу цен.

Состоялось первое заседание рабочей группы по инфляции и мониторингу цен.

Как сообщили Report в Кабинете министров, заседание прошло под председательством руководителя аппарата Кабинета министров Руфата Мамедова.

На встрече обсуждались вопросы более глубокого изучения цен по видам товаров и услуг, входящих в потребительскую корзину, в том числе изменения индексов цен производителей сельскохозяйственной и промышленной продукции и др. вопросы.

По итогам заседания соответствующим структурам были даны конкретные поручения по обсуждаемым вопросам.