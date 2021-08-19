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В Азербайджане составы Окружных избирательных комиссий сформированы заново

В Азербайджане составы Окружных избирательных комиссий сформированы заново На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана рассмотрен вопрос о переформировании составов Окружных избирательных комиссий (ОИК) по республике.
Внутренняя политика
19 августа 2021 г. 16:55
В Азербайджане составы Окружных избирательных комиссий сформированы заново
Report.az
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На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана рассмотрен вопрос о переформировании составов Окружных избирательных комиссий (ОИК) по республике.

Как сообщает Report, на заседании председательствовал глава ЦИК Мазахир Панахов.

По итогам обсуждений принято решение о переформировании составов 125 Окружных избирательных комиссий по стране.

Согласно Избирательному кодексу Азербайджана, Окружная избирательная комиссия состоит из 9 членов. Члены Окружной избирательной комиссии назначаются Центральной избирательной комиссией. Кандидатуры 3 членов ОИК представляются членами комиссии, представляющими в ЦИК политическую партию, депутаты которой составляют большинство в Милли Меджлисе, кандидатуры 3 членов представляются членами комиссии, представляющими в Центральной избирательной комиссии политические партии, депутаты которых составляют меньшинство в Милли Меджлисе, 3 члена представляются членами комиссии, представляющими в ЦИК депутатов Милли Меджлиса, не принадлежащих ни к какой политической партии.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda Dairə Seçki komissiyalarının tərkibi yenidən formalaşdırılıb

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