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    В Азербайджане сокращен срок рассмотрения представления генпрокурора в связи с уголовным преследованием в отношении судей

    Представление будет рассмотрено в течение 72 часов со дня поступления

    Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане сокращен срок рассмотрения представления генерального прокурора в связи с уголовным преследованием в отношении судей.

    Как сообщается Report, на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса предложены изменения к статье 101 (неприкосновенность судей) закона "О судах и судьях".

    Согласно законопроекту, представление генерального прокурора Азербайджана о разрешении на проведение уголовного преследования в отношении судей будет рассмотрено в течение 72 часов со дня поступления.

    В настоящее время этот срок составляет 10 дней.

    Отметим, что, согласно закону "О судах и судьях", орган уголовного преследования, поймавший судью при совершении преступления, немедленно информирует об этом генерального прокурора. Генпрокурор при установлении оснований для проведения уголовного преследования судьи дает представление в Судебно-правовой совет, который рассматривает это представление в течение 24 часов при участии генпрокурора или его заместителя, выносит решение об удовлетворении или отклонении этого представления.

    При согласии Судебно-правового совета, уголовное преследование судьи продолжается в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. В случае отсутствия подобного согласия судья немедленно освобождается. 

    Законопроект был принят путем голосования. 

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