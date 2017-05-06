Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ В Азербайджане сокращаются сроки выдачи разрешения на строительство.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагаются поправки в Градостроительный и строительный кодекс.

В законопроекте предусматривается упрощение процедуры получения необходимой информации для предварительного проектирования, реальное применение планов застройки территории, необходимого для изначального соответствия будущего строительства, сокращение сроков выдачи технических условий и регулирование посредством принципа "единого окна", сокращение сроков выдачи разрешения на начало строительных проектов, упрощение процедуры получения заключений соответствующих организаций для строительных проектов, не требующих проведения экспертизы.

Согласно изменениям, увеличивается роль территориально-строительных планов для территорий, на которых ведутся строительные работы. Так, эти планы, предусматривающие общие требования, значительно облегчат проектирования индивидуальных проектов строительства и помогут заранее учесть нормативы градостроительного проектирования. Кроме этого, заказчики до начала строительства смогут обратиться в соответствующую исполнительную власть и получить предварительную информацию о параметрах строительства. Данный запрос заказчика должен быть обработан в течение 10 дней.

В кодексе предусмотрена установка новой информационной системы. Посредством этой системы клиенты спокойно смогут получить необходимые сведения по строительству в электронной форме.

Все эти нововведения направлены на возможное упрощение подготовки строительного проекта и на ведение строительных работ в соответствии с имеющимися строительными и градостроительными нормативами.

Кроме того, заказчик, подготовивший строительный проект на основе предварительных данных, обращается с проектной документацией в соответствующий орган исполнительной власти. Строительные объекты делятся на те, которые требуют экспертизы и те, которые не требуют экспертизы. В настоящее время выдача разрешения на строительство по обоим категориям затягивается на срок до 3 месяцев. Согласно изменениям, для объектов, которые требуют экспертизы, разрешение будет выдаваться за месяц, а для тех, что не требуют экспертизы, за 12 рабочих дней.

В настоящее время, процедура согласования с соответствующими организациями при выдаче разрешений на строительство осуществляется в течение 15 дней.

Согласно изменениям, для объектов, требующих экспертизы, процедура согласования с соответствующими организациями при выдаче разрешений займет 15 дней, а для объектов, не требующих экспертизы, проведение этой процедуры займет всего 5 дней.

Список организаций, выдающих заключение, определяется Кабинетом министров и проведение согласования организациями вне этого списка не будет разрешено.

В проекте отмечено, что все технические условия на основании обращения заказчика о разрешении на строительство будут обработаны в течении 10 дней и переданы заказчику соответствующим органом исполнительной власти посредством системы ASAN.

Согласно изменениям, срок выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта строительства снижен с 20 дней до 30. В течении этого времени данный вопрос рассматривается и принимается решение. Получение разрешения для объектов, не требующих проведения экспертизы, существенно облегчено. Теперь, в проектах складских помещений, построенных на землях в собственности, в аренде или в пользовании, не будет проводиться экспертиза, если их этажность не превышает двух этажей и если они не предназначены для проживания, скопления людей, а также для производственной деятельности.

Проект будет вынесен на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса, которое состоится 16 мая.