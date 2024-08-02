В Азербайджане со следующей недели начинается предвыборная агитационная кампания

В Азербайджане со следующей недели стартует предвыборная агитационная кампания в связи с внеочередными парламентскими выборами.

Как сообщает Report, это отражено в "Календарном плане основных действий и мероприятий по проведению внеочередных выборов в Милли Меджлис" Центральной избирательной комиссии.

Согласно Избирательному кодексу, агитационная кампания начинается за 23 дня до дня голосования и приостанавливается за 24 часа до его начала. Таким образом, предвыборная агитация стартует 9 августа, процесс продлится до 08:00 31 августа.

Предвыборная агитация может проводиться зарегистрированными кандидатами, их полномочными представителями и доверенными лицами, политическими партиями, зарегистрировавшими кандидатов, блоками политических партий, их полномочными представителями и доверенными лицами.