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В Азербайджане со следующей недели начинается предвыборная агитационная кампания

В Азербайджане со следующей недели начинается предвыборная агитационная кампания
Внутренняя политика
2 августа 2024 г. 11:54
В Азербайджане со следующей недели начинается предвыборная агитационная кампания

В Азербайджане со следующей недели стартует предвыборная агитационная кампания в связи с внеочередными парламентскими выборами.

Как сообщает Report, это отражено в "Календарном плане основных действий и мероприятий по проведению внеочередных выборов в Милли Меджлис" Центральной избирательной комиссии.

Согласно Избирательному кодексу, агитационная кампания начинается за 23 дня до дня голосования и приостанавливается за 24 часа до его начала. Таким образом, предвыборная агитация стартует 9 августа, процесс продлится до 08:00 31 августа.

Предвыборная агитация может проводиться зарегистрированными кандидатами, их полномочными представителями и доверенными лицами, политическими партиями, зарегистрировавшими кандидатов, блоками политических партий, их полномочными представителями и доверенными лицами.

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Версия на английском языке Parliamentary election campaign in Azerbaijan to start next week
Версия на азербайджанском языке Gələn həftədən parlament seçkilərinin təşviqat kampaniyası başlayır

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