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В Азербайджане сняты ограничения на работу общественного транспорта в выходные

В Азербайджане сняты ограничения на работу общественного транспорта в выходные В Азербайджане вступило в силу решение о снятии ограничений в связи с работой в выходные общественного транспорта.
Внутренняя политика
1 октября 2021 г. 00:00
В Азербайджане сняты ограничения на работу общественного транспорта в выходные

В Азербайджане вступило в силу решение о снятии ограничений в связи с работой в выходные общественного транспорта.

Как передает Report, соответствующее решение 24 сентября принял Оперативный штаб при Кабинете министров.

С завтрашнего дня осуществление пассажироперевозок общественным транспортом по субботам и воскресеньям будет проводиться в обычном режиме.

Кроме того, на междугородних автомобильных и железнодорожных рейсах вводится новое правило - с 1 октября все пассажиры старше 18 лет должны быть привиты хотя бы одной дозой вакцины против COVID-19, а с 1 ноября - двумя дозами вакцины. Те, кто переболели коронавирусом, должны иметь сертификат о наличии иммунитета.

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Версия на английском языке Weekend restrictions on buses, subway lifted in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Həftəsonları avtobusların və metronun fəaliyyətinə qoyulan qadağanın ləğvi qərarı qüvvəyə minib

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