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В Азербайджане снят документальный фильм об исторических личностях Западного Азербайджана

В Азербайджане снят документальный фильм об исторических личностях Западного Азербайджана В Азербайджане снят документальный фильм о выдающихся исторических личностях Западного Азербайджана.
Внутренняя политика
28 декабря 2024 г. 13:43
В Азербайджане снят документальный фильм об исторических личностях Западного Азербайджана

В Азербайджане снят документальный фильм о выдающихся исторических личностях Западного Азербайджана.

Как сообщает Report, фильм "Исторические личности Западного Азербайджана" посвящен выдающимся личностям, которые оставили значительный след в истории и культуре Азербайджана.

Создатели картины стремились донести до широкой аудитории богатое историко-культурное наследие азербайджанского народа и привлечь внимание молодежи к национальным ценностям.

Творческая группа создала уникальное произведение, исследуя историю, культуру и достижения выдающихся личностей региона. В фильме подробно раскрыт их вклад в развитие азербайджанского общества и укрепление национальной идентичности.

Фильм был презентован в Губе, Гяндже и Сумгайыте с участием молодежи. На встречах обсудили вопросы, касающиеся государственной политики в отношении Западного Азербайджана, и отметили важность сохранения исторической памяти.

Проект реализован Общественным объединением "Центр развития молодежи Аддым'" при поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджана. Эта инициатива стала важным шагом в популяризации национального наследия и развитии молодежных инициатив.

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Версия на английском языке ФотоDocumentary on historical figures of Western Azerbaijan released
Версия на азербайджанском языке ФотоQərbi Azərbaycanın tarixi şəxsiyyətlərinə həsr olunmuş sənədli film çəkilib

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