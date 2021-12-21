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В Азербайджане снижена ставка экспортных пошлин на кожевенную продукцию

В Азербайджане снижена ставка экспортных пошлин на кожевенную продукцию В Азербайджане снижена ставка временных экспортных пошлин на отдельные виды кожевенной продукции.
Внутренняя политика
21 декабря 2021 г. 13:09
В Азербайджане снижена ставка экспортных пошлин на кожевенную продукцию

В Азербайджане снижена ставка временных экспортных пошлин на отдельные виды кожевенной продукции.

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Документ разработан с целью стимулирования производства в стране конкурентоспособной ненефтяной продукции, улучшения снабжения сырьем и обеспечения эффективной работы местных промышленных предприятий по производству и переработке, где в качестве сырья используется кожа.

Согласно документу, в отношении кожевенной продукции, классифицируемой в товарной позиции 4101 20 100 0, 4101 20 300 0, 4101 20 500 0, 4101 20 800 0, 4101 50 100 0, 4101 50 300 0, 4101 50 500 0, 4101 50 900 0, 4101 90 000 0, 4102 10 100 0, 4102 10 900 0, 4102 21 000 0, 4102 29 000 0 и 4105 10 000 0 Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) ставка временных экспортных пошлин остается неизменной, экспортная пошлина же на кожевенную продукцию, классифицируемую в товарной позиции 4104 11 100 0, 4104 11 510 0, 4104 11 590 0, 4104 11 900 0, 4104 19 100 0, 4104 19 510 0, 4104 19 590 0 и 4104 19 900 0 ТН ВЭД снижена с 350 долларов США за 1000 кг до 150 долларов США. Срок действия постановления продлен до 31 декабря 2023 года.

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Версия на азербайджанском языке Gön və dəri məhsullarına tətbiq olunan müddətli ixrac rüsumlarının dərəcəsi endirilib

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