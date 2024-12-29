В Азербайджане снижен предельный призывной возраст

17:38

В Азербайджане снижен предельный возраст призыва на военную службу.

Как сообщает Report, в связи с этим президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в Уголовный кодекс, Миграционный кодекс, Кодекс об административных проступках, законы "Об охране здоровья населения", "О прохождении военной службы", "О психиатрической помощи", "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Азербайджанской Республике" и "О воинской обязанности и военной службе".

В соответствии с изменением, призывниками считаются граждане Азербайджана мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, состоящие на первичном воинском учете, а также лица, подлежащие воинскому учету, но не прошедшие срочную действительную военную службу.

Ранее на срочную действительную военную службу призывались мужчины в возрасте от 18 до 35 лет.