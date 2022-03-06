В Азербайджане смягчен особый карантинный режим

С сегодняшнего дня в Азербайджане смягчен особый карантинный режим.

С сегодняшнего дня в Азербайджане смягчен особый карантинный режим.

Как передает Report, в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в стране Оперативный штаб при Кабинете Министров принял решение о применении очередного этапа смягчающих мер в рамках особого режима карантина.

Так, согласно решению, с 6 марта 2022 года разрешается:

- выездной прием граждан в государственных органах (учреждениях) в группах и индивидуально;

- организация и проведение религиозно-ритуальных служб, а также траурных церемоний в парадных залах, палатках и других закрытых помещениях;

- проводить все массовые мероприятия, в том числе спортивные;

- пользоваться кальянным оборудованием в заведениях общественного питания;

- оказывать услуги массажа;

- доступ к аэровокзалу лиц, встречающих и провожающих пассажиров.

При этом отменяются следующие ограничения:

- ограничения во времени и количестве, связанные с деятельностью объектов культуры, а также кинотеатров, театров и конференц-залов, мест отдыха и развлечений, а также детских развлекательных центров (в том числе находящихся на территории бульвара и парков), а также детских и других развлекательных центров, кинотеатров при крупных торговых центрах;

- ограничения по количеству и времени, применяемые при проведении праздничных церемоний (свадьбы, помолвки, дни рождения и т. д.);

- временные ограничения, связанные с деятельностью на территории объектов общепита, а также ресторанов, кафе, чайных и других мест, а также ограничения, связанные со сбором более 6 человек за одним столом;

- нормы плотности населения, применяемые при приеме клиентов в предприятия общепита в период пандемии;

- ограничение на оказание образовательных и репетиторских услуг с участием более 10 человек;

- количество, применяемое к местам религиозного поклонения и ограничение, связанное с местами, предназначенными для одновременного поклонения.

Следует отметить, что другие требования, установленные Кабинетом Министров Азербайджанской Республики (предъявление паспортов COVID-19 на входах, использование масок в помещении и т. д.) против коронавирусной инфекции остаются в силе: в рабочих и служебных помещениях, для которых действуют ограничения.

В целях обеспечения соблюдения требований будут продолжены соответствующие меры контроля, а в случае нарушения противоэпидемического режима, санитарно-эпидемиологического режима. физические и юридические лица будут привлечены к ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Азербайджанской Республики.