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В Азербайджане смягчен карантинный режим

В Азербайджане смягчен карантинный режим В связи с наблюдением определенной стабильности в динамике распространения болезни в Азербайджане, принято решение о смягчении некоторых ограничений в рамках ужесточенного особого карантинного режима.
Внутренняя политика
25 января 2021 г. 00:01
В Азербайджане смягчен карантинный режим

В связи с наблюдением определенной стабильности в динамике распространения болезни в Азербайджане, принято решение о смягчении некоторых ограничений в рамках ужесточенного особого карантинного режима.

Как передает Report, об этом говорится в решении Оперативного штаба при Кабмине.

С 00:00 25 января 2021 года на территории страны разрешается деятельность следующих работ и услуг:

- деятельность торговых объектов (за исключением объектов общественного питания, кафе, чайных домов и обслуживание клиентов на местах и крупных торговых центров, Mall-ов);

- деятельность парикмахерских, салонов красоты и оказание косметологических услуг (в том числе обслуживание на дому у клиента или в другом месте в этих областях);

- деятельность музеев и выставочных залов;

- передвижение между городами и районами.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda karantin rejimi yenə yumşaldıldı

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