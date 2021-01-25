В Азербайджане смягчен карантинный режим

В связи с наблюдением определенной стабильности в динамике распространения болезни в Азербайджане, принято решение о смягчении некоторых ограничений в рамках ужесточенного особого карантинного режима.
Как передает Report, об этом говорится в решении Оперативного штаба при Кабмине.
С 00:00 25 января 2021 года на территории страны разрешается деятельность следующих работ и услуг:
- деятельность торговых объектов (за исключением объектов общественного питания, кафе, чайных домов и обслуживание клиентов на местах и крупных торговых центров, Mall-ов);
- деятельность парикмахерских, салонов красоты и оказание косметологических услуг (в том числе обслуживание на дому у клиента или в другом месте в этих областях);
- деятельность музеев и выставочных залов;
- передвижение между городами и районами.